Puppentheater Weihnachtsmarkt Münster

Münster : Mühlenhof |

Seit 4 Jahren kommt der Puppenspieler Maik Graf von Leonstein mit seinem Dortmunder Puppentheater schon nach Münster .

Auf den schönen Westfälischen Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Mühlenhof.



Jedes jahr gibt es ein neues Stück zu sehen das mit einer Länge von Ca 20 min

optimal ist für die kleinen Besucher . ( es gibt ja auf dem Weihnachtsmarkt noch viel mehr zu entdecken 😊)



der Eintritt beträgt für das Puppentheater, 2,50€ pro Person

und wird separat zum Weihnachtsmarkt Eintritt abgehalten .



Das Stück in diesem Jahr heißt

Wolfgang der Wikinger und ist eine lustige Kasperle Geschichte



Wolfgang der Wikinger kommt nach seiner langen Reise aus Haitabu zurück und

besucht den Kasperle . Mit dabei hat er seinen Baby Drachen schnulli. Doch

aus irgendeinem Grund scheint dieser verschwunden zu sein . Was da wohl passiert sein mag ? Und auf einmal kommt auch noch der Räuber ins Spiel . Doch der Kasperle hat eine gute Idee und wenn die Kinder mithelfen, dann wird bestimmt alles gut ausgehen „





Weitete Infos gerne unter

017688222728



beginn ist jeweils zur vollen Stunde



weitere Termine in Münster

7 und 8 Dezember

14 und 15 Dezember

21 und 22 Dezember