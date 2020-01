Stufe für Stufe nach oben

Vor den Augen der Prüfer Leonhard Wank und Oliver Jungwirth erreichten neunzehn Prüflinge an drei Prüfungstagen den weiß-gelben Gürtel (8.Kyu), der die Eintrittskarte für die ersten Wettkämpfe darstellt, je ein Prüfling zeigte erfolgreich alle Techniken für den gelben bzw. orange-grünen Gürtel (7. bzw. 4.Kyu) und mit der Prüfung zum Grüngurt (3.Kyu) stiegen 2 Judoka zu den fortgeschrittenen Schülern auf. Vorstand Andreas Schaubmar zeigte sich erfreut, dass so viele Kämpfer die erste oder nächste Stufe erklommen hatten. „Damit haben wir wieder Kapazitäten im Einsteigerbereich frei. Der Anfang ist jederzeit und in jedem Alter möglich“ Die Trainingszeiten sind im Internet unter www.jvam.de zu finden.