Lachend etwas gelernt

Erfolgreicher Wochenendlehrgang beim JVAM



25 Judo-Kinder wurden von den Trainern und Betreuern des Judoverein-Ammerland Münsing im Rahmen eines zweitägigen Lehrganges gefordert und gefördert. Die angehenden Athleten der Altersklassen U10, U12 und U15 begannen nach der Begrüßung durch 2.Vorstand Leo Wank bei Trainer Andreas Bruderhofer mit einer wettkampforientieren Einheit mit dem Schwerpunkt Bodenkampf. Umdreher, Haltegriffe und Befreiungen daraus wurden intensiv geübt. Nach der Mittagspizza ging es mit Andreas Schaubmar und dem Thema Selbstverteidigung weiter, bei dem großer Wert auf kindgerechte Techniken gelegt wurde. Ein ganzes Turnier samt Einführung in den Wettkampfsport hatte Franziska Schaubmar vorbereitet. Die jüngsten durften kämpfen üben, die älteren Jahrgänge versuchten sich als Kampf- und Punkterichter. Austoben durften sich die Kinder abschließend beim Spiel ohne Grenzen, das von Tamira Wrabel ausgearbeitet worden war und verschiedene Stationen mit Geschicklichkeits-, Kraft- und Ausdauerspielen umfasste, bevor es zum Grillen mit Gitarrenmusik ging.Unterstützt wurden die Trainer auf der Matte an den beiden Tagen durch die erfahrenen Judoka Solveig Bruderhofer, Bernhard Schaubmar und Anna von Wagenhoff sowie zahlreichen Helfern aus den Reihen der Vereinsmitglieder, allen voran Stefan Singer und Martin Seika.Am zweiten Tag traf sich die Gruppe um Trainer Oliver Jungwirth auf dem Sportplatz zum Frühsport. 3. Vorstand Andreas Bauhofer brachte den Kindern und Jugendlichen dann Turnen und Akrobatik als eine Voraussetzung des Wettkampfsports näher. Den Abschluß bildete eine Einheit mit Vorbereitungen zur Gürtelprüfung, wiederum maßgeblich unterstützt durch die älteren Jugendlichen.“Wir konnten den Kindern durch die zahlreichen Helfer, Trainer und Trainerassistenten ein tolles Programm bieten, das den Judosport in seiner ganzen Bandbreite präsentierte. Betreuer und Kinder hatten dabei ein tolles Gemeinschaftserlebnis und viel Spaß.”, fasste zweiter Vorstand Leo Wank den wirklich gelungenen Lehrgang zusammen.