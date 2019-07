JVAM holt in Kampfgemeinschaft Vizemeistertitel

Am Ende fehlt ein Punkt...



Eine tolle Leistung erbrachte die Kampfgemeinschaft, die der Judoverein Ammerland-Münsing mit dem TuS Holzkirchen und dem TV Lenggries für die Jugendliga gebildet hatte. Mit einer bis auf eine Position voll besetzten Mannschaft traten sie zum Finale in Palling an. Die Gastgeber, verstärkt durch Kämpfer aus Töging und Freilassing, wurden zum Auftakt mit 10:4 in die Knie gezwungen. Die schwach besetzten Gröbenzeller unterlagen gar 12:3. Spannend wurde es dann gegen das Team aus Achental-Bad Aibling und Miesbach. Hier fehlte trotz aller Anstrengungen das letzte Quäntchen Glück. Mit 8:7 unterlag die Kampfgemeinschaft um den JVAM, obwohl Mannschaftsbetreuer Michael Bauhofer, Florian Antosch und Hans Ertl auch taktisch tief in die Trickkiste gegriffen hatten. Abschließend gab es noch ein 7:7 gegen Ingolstadt. Achental-Bad Aibling-Miesbach ging damit als Meister von der Matte.„Schade, ein Punkt mehr, und wir hätten den Titel mal wieder geholt“, resümierte JVAM Vorstand Andreas Schaubmar bedauernd. „Wir haben mit Lenggries und Holzkirchen dieses Jahr eine tolle Truppe gehabt, die sich super ergänzte. Holzkirchen war in der Altersklasse U12 ganz stark, genau wie Lenggries in der U15, und wir haben in der U18 wichtige Punkte beigetragen. Zusätzlich konnte der JVAM in der U12 und U15 die verbliebenen Lücken schließen, so dass letztendlich ein sehr verdienter Vizemeister-Titel erkämpft werden konnte“. Dieser wurde mit einem Pokal, sowie Urkunden für jeden Teilnehmer belohnt.