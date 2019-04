﻿Erfolgreiches Judowochenende

Etwas ernster wurde es beim anschließenden Poolturnier für die Mädchen und Jungen der U12. Hier wurde klar, dass die anwesenden Vereine viel in die Jugendarbeit investiert hatten, denn alle Judoka zeigten hohe Motivation und die Begegnungen waren teils sehr knapp. Am erfolgreichsten schnitten die Kämpfer des TUS Holzkirchen ab, die sich verdient den Sieg in der Vereinswertung eroberten. Die Gastgeber aus Münsing konnten dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung den zweiten Platz vor dem starken Team aus Peiting erkämpfen. Jan Sienel (Münsing) und Bianca Schnaderbeck (TSV Großhadern) zeigten nicht nur erfolgreiche Kämpfe, sondern auch technisch schönes Judo und wurden dafür mit dem Technikerpreis belohnt.Lobenswert ist auch das Engagement der Vereinsmitglieder und Eltern, die sich beim Aufbau, Kuchenverkauf oder als Kampfrichter zur Verfügung stellten. „Ohne die vielen freiwilligen Helfer jedes Jahr wäre es nicht möglich, ein solch großes Turnier zu organisieren“, zieht Vereinsvorstand Andreas Schaubmar das Resümee.Bereits am folgenden Tag stand das nächste Judo Highlight auf dem Programm. Über 400 Judoka traten die weite Reise nach Passau an, um sich dort der Konkurrenz beim traditionellen Osterturnier der U15/ U18 und Erwachsenen zu stellen. Unter ihnen auch die beiden Münsinger U15 Kämpfer Max Starnberg und Justus Klenke. Betreut wurden die beiden von Coach und Vorstand Andreas Schaubmar. An diesem Tag konnte Justus leider sein Potential nicht ganz abrufen, durfte aber wertvolle Erfahrung für die nun anstehenden südbayerischen Meisterschaften mit nach Hause nehmen. Routinier Max Starnberg hingegen musste sich in seinen harten Begegnungen nur einmal geschlagen geben und konnte sich am Ende zu Recht über die Bronzemedaille freuen. „ Wir sind auf einem guten, aber auch noch langen Weg in der Jugendarbeit. Umso mehr freuen wir uns bereits heute auf die neuen Anfänger,- und Einsteigerkurse nach den Osterferien an unserem Standort in Wolfratshausen. Mit über 13 lizensierten Trainern zählt der JVAM zu den größten und erfolgreichsten Judovereinen in Oberbayern. Diese Qualität macht sich eben bereits in der Nachwuchsarbeit bemerkbar“, fasst Pressesprecher Rainer Schmidt das erfolgreiche Judowochenende zusammen.Weitere Informationen zu den neuen Kursen auch unter facebook.com/JudoMuensing