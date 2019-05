1, 2, 3 – JVAM vorn dabei

Kompletter Medaillensatz für die Judoka aus Münsing

Der Judoverein Ammerland-Münsing trat mit drei Judoka beim Ranglistenturnier der U18 in Moosburg an. Bis 73kg stellten sich Thomas Seika und Bernhard Schaubmar der Konkurrenz, Manuel Muff startete in der am stärksten besetzten Klasse bis 60kg. Das Turnier begann gleich mit dem Vereinsduell Schaubmar gegen Seika, in dem sich Schaubmar mit zwei Wertungen durchsetzen konnte. An dem Favoriten Kevin Miller vom TuS Traunreut bissen sich die Münsinger dann die Zähne aus, holten jedoch gegen David Skuara aus Ingolstadt noch beide jeweils einen sicheren Sieg. Damit sicherten sich Bernhard die Silber,-und Thomas die Bronzemedaille.Manuel Muff machte es extrem spannend. Im ersten Kampf lag er mit Wazari und 9 Sekunden Haltegriff fast aussichtslos zurück, konnte sich in letzter Sekunde aber noch befreien und den Kampf drehen. Nach einem schnellen Ipponsieg im zweiten Kampf verlor er gegen Lukas Kuttalek vom JC Achental. Als Zweiter im Pool hätte er gegen Johannes Böhm aus Gröbenzell antreten müssen, den jedoch eine Blessur am Knie am Weitermachen hinderte. Im Finale traf der Ickinger Gymnasiast somit auf Leo Stohl aus Puchheim. Mit einem Wurf mit Wazari in Führung, setzte er einen Würgegriff an, aus dem Stohl sich gerade noch befreien konnte. Allerdings lief der Pucheimer Judoka in einen starken Uchi-Mata (Schenkelwurf), der den beeindruckenden Schlussakkord des Kampftages aus Münsinger Sicht setzte. Gold war der verdiente Lohn für den Kämpfer vom Starnberger See.„ Drei von drei auf dem Treppchen – wir sind zufrieden. Manuel ist im ersten Jahr U18 und zum ersten Mal in der neuen Gewichtsklasse heute ein Stück über sich hinaus gewachsen. Dazu hatte er das Glück des Tüchtigen, das Halbfinale kampflos zu überstehen.“, resümierte Betreuer Andreas Schaubmar den guten Auftritt des JVAM: