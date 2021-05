Ein Blick auf ein paar beliebte Immobilienkarrieren

Wenn Menschen über die Arten von Karrieren nachdenken, die sie in der Immobilienbranche machen können, stellen sich die meisten nur den stereotypen Verkäufer vor und denken, dass dies das Ende der Fahnenstange ist, soweit es um Karrieren geht. Wie es geschieht, könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, da die Immobilienbranche hat Dutzende von interessanten Karrieren zur Auswahl, und so ist hier ein Blick ein paar Immobilien Karrieren kann man wählen aus.Immobilien-InspektorIn der Tat muss jede Art von Immobilie bewertet werden, egal ob es sich um ein brandneues oder ein bereits besessenes Haus handelt. Sie müssen sich die verschiedenen Systeme im Haus genau ansehen, wie z.B. die Sanitäranlagen und die elektrische Verkabelung, um sicherzustellen, dass alles perfekt funktioniert und es keine Schwachstellen gibt, die berücksichtigt werden müssen. Sie sind diejenigen, die Käufer über die Probleme, die ein Haus für sie tragen könnte, im Voraus informieren und ihnen so helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Hausinspektoren sind eine der grundlegenden Säulen, an denen sich die Immobilienbranche festhält, ganz zu schweigen davon, dass es den Menschen mehr Freiheit in dem Sinne lässt, dass sie sich als private Hausinspektoren selbstständig machen können und trotzdem ein schönes Einkommen haben.HypothekenmaklerDer Hypothekenmakler dient als Vermittler zwischen denen, die die Hypothek aufnehmen und denen, die sie verleihen. Ein Hypothekenmakler setzt jedoch niemals seine eigenen Mittel für eine Hypothek ein, da er meist die Unterlagen des Kreditnehmers sammelt und diese bewertet. Nachdem sie die notwendigen Informationen erhalten haben, geben sie diese an den Kreditgeber weiter. Der Hypothekenmakler wird vom Kreditgeber in Form einer Abschlussgebühr und vielleicht einer beliebte Immobilien als Entschädigung bezahlt. Im Grunde genommen ist der Hypothekengeber derjenige, der es den Käufern ermöglicht, eine Hypothek ohne allzu große Schwierigkeiten aufzunehmen.ImmobiliensachverständigerWie die Berufsbezeichnung schon andeutet, hat ein Immobiliengutachter die Aufgabe, jeden einzelnen Winkel des Hauses zu untersuchen, um seinen offiziellen Wert für Kauf-, Verkaufs-, Investitions-, Hypotheken- und Darlehenszwecke zu ermitteln. Im Gegensatz zum Inspektor, der die Arbeit für die Kunden erledigt, ist der Gutachter dazu da, die offiziellen Zahlen festzulegen. Jemand, der diese Aufgabe übernehmen soll, muss über gute wirtschaftliche Kenntnisse verfügen, da er eine Schätzung abgeben muss, wie viel die Immobilie unter den aktuellen Marktbedingungen verkaufen würde.TreuhandbeauftragterDer Escrow-Officer hat treuhänderische Pflichten, wenn es um die Übertragung von Eigentum geht. Mit anderen Worten, er ist eine unparteiische dritte Partei, die die Immobilie verwahrt und gesetzlich verpflichtet ist, sie zu übergeben, sobald die erforderlichen Transaktionen durchgeführt und genehmigt wurden. Natürlich wird ein Treuhänder seine eigenen Nachforschungen anstellen und sicherstellen, dass die Bedingungen des Verkaufs von beiden Parteien erfüllt werden. Im Wesentlichen sind sie dazu da, um sicherzustellen, dass das Geschäft so abläuft, wie es beabsichtigt war, und beiden Parteien ohne Nachteil zu dienen.Koordinator für ImmobilientransaktionenEiner der beliebtesten Berufe in der Immobilienbranche ist der des Koordinators für Immobilientransaktionen, da dies einer der Berufe ist, die viele Menschen nutzen, um in die Branche einzusteigen. Der Immobilien-Transaktionskoordinator verwaltet so ziemlich alle notwendigen Verfahren bis zum Abschluss. Diese Position bringt eine Menge Verantwortung und Haftung mit sich, da der Koordinator die Pflicht hat, sicherzustellen, dass jede einzelne Transaktion durchgelaufen ist. Er oder sie muss auch die Zahlen während dieser Transaktionen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich dem vereinbarten Betrag entsprechen... ganz zu schweigen davon, dass der Koordinator dafür verantwortlich ist, dass die Zahlungen rechtzeitig eingehen. Alles in allem, wie gesagt, ein sehr anspruchsvoller Job mit vielen Verantwortlichkeiten und sogar Haftung, ganz zu schweigen davon, dass man den Kurs absolvieren muss, um die Immobilienlizenz zu erhalten.Alles in allem, wie Sie sehen können, gibt es zahlreiche Immobilienkarrieren, aus denen Sie wählen können, und es gibt noch viele mehr, auf die ich hier einfach nicht eingehen kann. Aber schauen Sie sich auf jeden Fall um, denn im Gegensatz zu dem, was manche Leute denken, gibt es in dieser Branche Stellenangebote für so ziemlich jede Art von Person, egal, ob Sie es vorziehen, im Stillen allein zu arbeiten, oder ob Sie ein soziales Tier sind und sich nach menschlicher Interaktion sehnen. Natürlich sollten Sie bedenken, dass Sie für jede Art von Immobilienkarriere ein spezifisches Ausbildungsprogramm absolvieren müssen.