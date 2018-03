Wings for Life World Run 2018

Jedes Jahr findet an einem einzigen Tag rund um den Globus der Wings for Life World Run gleichzeitig an zahlreichen Orten weltweit und über die App statt.Jeder Teilnehmer startet zur gleichen Zeit, ob Tag oder Nacht. Dabei verfolgen alle das gleiche Ziel: Geld für die Wings for Life Stiftung sammeln. Durch das einzigartige Format laufen die Teilnehmer so weit wie möglich, bis sie von einer beweglichen Ziellinie, den allmählich schneller werdenden "Catcher Cars", überholt werden. Diese verfolgen die Läufer entlang der Strecke oder virtuell in der App, bis jeder Teilnehmer eingefangen ist.Die bewegliche Ziellinie ermöglicht es, dass Teilnehmer mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten den Lauf gleichzeitig absolvieren können - die langsameren Läufer werden frühzeitig überholt, die austrainierten Athleten erst nach Stunden!100% der Startgelder und Spenden tragen dazu bei, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.Der Startschuss fällt in diesem Jahr am 06. Mai um exakt 13 Uhr (11 Uhr UTC). In Deutschland wird in München gestartet.Aber egal ob in München, oder an einer der Locations weltweit, allein mit der App oder bei einem organisierten App-Run - bei diesem Lauf kann jeder mitmachen, ganz egal, wo er ist.Jetzt Startplatz sichern unter https://www.wingsforlifeworldrun.com Den genauen Streckenverlauf in München seht ihr unter https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/de/muenche... Wer nicht Laufen will, kann als freiwilliger Helfer seinen Beitrag leisten https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/de/muenche... Der Wings for Life World Run wird am 6. Mai LIVE bei ServusTV übertragen. Den globalen Lauf kann man zusätzlich live im Stream verfolgen auf https://www.wingsforlifeworldrun.com