﻿﻿Souverän für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert

München : Dojo TSV Großhadern |

Bernhard Schaubmar erreicht den dritten Platz auf der Südbayerischen Meisterschaft

In der U18 ging die Meisterschaftserie in die nächste Runde. Nach der oberbayerischen Meisterschaft, die Bernhard Schaubmar auf Platz 1 und Marc Sadowski auf Platz 5 beendet hatten, richtete der TSV Großhadern die Südbayerischen Meisterschaften für die Bezirke Oberbayern, Schwaben, Niederbayern und München aus.Beide Athleten des Judoverein Ammerland-Münsing starteten in der Gewichtsklasse bis 73kg. Newcomer Marc Sadowski startete gut gegen den Memminger Braunmiller und entschied den ersten Kampf mit einem Ippon-Wurf für sich. Gegen die Nachwuchskämpfer der Traditionsvereine TSV Großhadern und TSV Abensberg, Schouten bzw. Dimitriev, konnte er zunächst gegenhalten, beide erwiesen sich jedoch für ihn als noch nicht überwindbar. Marc Sadowski beendete damit das Turnier auf einen hervorragenden neunten Platz.Bernhard Schaubmar führte seine Siegesserie in den ersten drei Begegnungen fort. Fridrihsons vom JC Achental zwang er mit einem Würger zur Aufgabe, Lazorenko vom SC Arnim (München) durch einen Uchi-Mata Wurf. Liebl vom TSV Abensberg warf er mit zwei Wazari in die Trostrunde.Ein äußerst spannender Kampf entwickelte sich dann im Halbfinale gegen Schouten vom TSV Großhadern. Der Kampf ging nahezu über die volle Zeit, doch ein Ko-Uchi-Makikomi brachte den Kämpfer vom Starnberger See zunächst in Rückstand und kurz vor Schluß konnte er einen weitere Wertung nicht verhindern. Damit musste der Penzberger Gymnasiast ins kleine Finale um Platz drei und traf dort auf den Erstplatzierten der Münchner Meisterschaften, Narek Ghukasyan. Der sehr kräftige Münchner Athlet setzte Schaubmar zunächst stark unter Druck, geriet jedoch in einer Bodensituation in einen Hebel und musste aufgeben. Damit erreichte der Judoka des JVAM mit einer starken Leistung Platz 3 in Südbayern.„Wenn man bedenkt, dass Bernhard seit September wegen einer muskulären Verletzung kaum trainieren konnte, ist das ein phantastisches Ergebnis. Er hat in der Meisterschaftserie bisher 9 von 10 Kämpfen gewonnen. Auch Marc kann als Wettkampfneuling sehr stolz auf seine Leistung sein“, äußerte sich Betreuer Andreas Schaubmar hochzufrieden. Bernhard ist damit für die bayrischen Meisterschaften in Abensberg qualifiziert.