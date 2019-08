RUNNING Company Laufkurs „START Running“ September 2019

München : Isarauen |

Wer kennt das Gefühl nicht: alleine laufen ist langweilig, der Kauf der letzten Paar Laufschuhe liegt Lichtjahre zurück und der Antrieb fehlt allemal. Wir setzen die richten Impulse und bringen dich in den Laufrhythmus.

Du lernst von den erfahrenen RUNNING Company Lauftrainern in zwölf Einheiten alles, was du für gesundes, ökonomisches und freudvolles Laufen wissen musst.

Egal ob du Laufanfänger oder Gelegenheitsläufer bist – im sechswöchigen START Running Einsteiger-Laufkurs machen wir dich lauf-fit. Nach dem Kurs kannst du nicht nur 40 Minuten am Stück laufen, sondern kennst auch das 1x1 des Laufens. Zwei Trainings pro Woche bringen dich auf den läuferisch besten Weg. Wir trainieren immer montags und donnerstags ab 18:45 in den wunderbaren Isarauen.

Sei dabei und laufe einfach mit uns los!

Der nächste START Running Anfänger-Laufkurs startet am Montag, 9.9.2019.