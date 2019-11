Premiere! 1. Heimspieltag für die Korbball-Damen des TSV Milbertshofen

Die Korbballerinnen des TSV sind zum Großteil unterfränkische Damen, die es bedingt durch Studium, Job und andere Gründe nach München verschlagen hat. Schnell war man sich einig – man wollte auch weiterhin Korbball spielen! Und nachdem es bisher noch keinen Verein im oberbayerischen Raum gab, der Korbball angeboten hat, überzeugte man den TSV Milbertshofen kurzerhand, dies zu tun! Die Abteilung ist auf mittlerweile 30 Damen angewachsen, und nachdem man sich auf diversen Turnieren bereits beweisen konnte, die neue Hallenlinierung fertiggestellt ist und fest verankerte Körbe angeschafft wurden, kann es nun mit dem Ligabetrieb losgehen. Die Damen des TSV Milbertshofen treten in der Kreisliga Allgäu an.Los geht’s mit dem ersten Heimspieltag am Sonntag, den 10.11.2019 in der vereinseigenen Gebrüder-Apfelbeck-Halle in der Hans-Denzinger-Str. 2 in München-Milbertshofen. Hier der Spielplan:13.30 Uhr: TSV Milbertshofen – FC Sulzschneid14.10 Uhr: FC Sulzscheid – FSV Marktoberdorf14.40 Uhr: FSV Marktoberdorf – TSV MibertshofenDie Spiele dauern je 2x15 Minuten.Der TSV Milbertshofen hofft auf jede Menge Zuschauer, die die Korbball-Damen anfeuern. Der Eintritt ist frei.Infos rund um die Korbballabteilung sowie das komplette Sport- und Fitnessprogramm des TSV Milbertshofen finden Sie immer tagesaktuell unter www.tsv-milbertshofen.de. Telefonische Infos gibt’s in der Geschäftsstelle des TSV unter 3582716, e-mail: kontakt@tsv-milbertshofen.de.