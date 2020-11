Online-Fitnesskurse beim TSV Milbertshofen

Der TSV Milbertshofen bietet auch in den nächsten Wochen noch viele Kurse im Onlineformat an und freut sich über viele Teilnehmer, die noch spontan an den Kursen teilnehmen möchten.Vom 30.11-26.12 können alle Interessenten an den Kursen teilnehmen (siehe Foto).Folgende Onlinekurse sind im Angebot:Auch einhält der TSV Milbertshofen paratin derbuchen und bis Weihnachten mehrmals wöchentlich Sport machen.Weitere Infos erhalten Sie über unsere Homepage www.tsv-milbertshofen.de oder per Email an kontakt@tsv-milbertshofen.de