Kinderschwimmkurse der KinderSportSchule des TSV Milbertshofen

Ziel der Anfängerkurse ist es, bei den Kindern die Freude und Begeisterung für das Bewegen und Schwimmen im Wasser zu wecken und ihnen das Brustschwimmen mit Hilfe von spielerischen und kreativen Bewegungsaufgaben beizubringen. Durch ein abwechslungsreiches Kursprogramm und Lehrkonzept werden die Kinder so gut wie möglich in kleinen Gruppen mit maximal 10 Kindern und zwei Übungsleitern gefördert. Im Folge- und Fortgeschrittenenkurs kommen die Kinder auf ihre Kosten, die bereits einen Anfängerkurs absolviert haben, ihre Technik jedoch verfeinern und sich insgesamt sicherer im Element Wasser fühlen wollen.Zudem hat sich der Kraulkurs für Kinder, die bereits sehr gut schwimmen können und zusätzlich das Kraulschwimmen erlernen möchten, fix im TSV-Programm etabliert.Im September 2017 startet ein neuer Durchgang mit folgenden Zeiten:Montag findet um 17.30 Uhr ein Anfängerkurs statt. Der Dienstag beginnt um 16.00 Uhr mit einem Folgekurs, anschließend ist um 16.45 Uhr ein Anfängerkurs und abschließend um 17.30 Uhr der Kraulkurs. Ein weiterer Folgekurs (13.15 Uhr) sowie Anfängerkurs (14.00 Uhr) steht am Freitag auf dem Programm.Die Stunden werden im Lehr-Schwimmbecken der Torquato-Tasso-Schule in Milbertshofen durchgeführt.Voraussetzung für die Teilnahme am Schwimmkurs ist, dass Ihr Nachwuchs bereits erste Erfahrungen im Wasser gesammelt hat und nicht wasserscheu ist. Am Kurs teilnehmen dürfen Kinder, die 5 Jahre oder älter sind. Mitbringen müssen Sie für die Kinder nur Badekleidung, Badekappe, Badeschlappen, Duschzeug und ein Handtuch und/oder einen Bademantel.Anmeldungen für die Schwimmkurse werden ab sofort telefonisch (089 / 3582716) oder per Email (holley@tsv-milbertshofen.de) entgegengenommen.Die Trainingszeiten der MIL-KiSS sowie das komplette Sport- und Fitnessprogramm des TSV Milbertshofen finden Sie tagesaktuell im Internet unter www.tsv-milbertshofen.de .