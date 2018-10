KÄS änd ROLL live beim 33. München-Marathon

München : München Marathon |

Ob mittendrin als Läufer oder als Zuschauer am Straßenrand: Der 33. München-Marathon am 14. Oktober ist nicht nur ein riesiges Sport-Event.



Dieses Jahr LIVE sind mit dabei: KÄS änd ROLL - DIE Multi-KULT-Band aus dem ALLGÄU. Sie setzen (auch bayerische) Lieder unter Strom, mixen traditionelle Klänge mit neuen Beats und haben so ihren ganz eigenen Bayern-Sound geschaffen. Zum Tanzen, mitsingen oder einfach nur Zuhören: Garantiert guat & 100% live!



Übrigens: Zu Marathon, Halbmarathon, Marathonstaffel und Zehn-Kilometer-Lauf werden bis zu 23.000 Teilnehmer erwartet. Für sie geht es vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Gänsehaut ist programmiert, wenn die Sportler unter dem Jubel der Zuschauer ins Ziel im Olympiastadion einlaufen.



Wann?

So., 14.10.2018 – Munich-Marathon-Showtime 11.00 Uhr



Wo?

KONEN-Arkaden in der Sendlinger Straße 3 in München, Munich-Marathon-KM 30,7



Veranstalter:

MÜNCHEN MARATHON GmbH Boschetsrieder Straße 69 · 81379 München





Anbieter-Impressum gemäß Telemediengesetz:

Jürgen Herb

im Hause

sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion

Kaufbeurer Str. 89

D-87437 Kempten (Allgäu)