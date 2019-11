Anzeige

Buß- und Bettagsbetreuung beim TSV Milbertshofen

Milbertshofen. Der TSV Milbertshofen bietet für alle Kinder der 1.-5. Klassen eine Ganztagsbetreuung am Buß- und Bettag 20.11.2019 an. Ein schulfreier Tag ist für die Kinder immer eine tolle Sache, aber für die Eltern stellt er manches Mal eine Schwierigkeit dar. Der TSV Milbertshofen bietet daher zum ersten Mal am Buß- und Bettag 20.11.2019 eine Ganztagsbetreuung für Schulkinder an.

Wir werden mit den Kindern einen sportlichen und abwechslungsreichen Tag verbringen.

Wie bei den Feriencamps haben wir von 8:00-9:00Uhr Bringzeit, dann starten wir mit dem Aktionsprogramm und zwischen 16.00 und 16:15 Uhr ist die Abholzeit eingeplant.



Bei Interesse können Sie sich gerne auf unserer Homepage www.tsv-milbertshofen.de informieren und das Anmeldeformular downloaden. Unter 089/3582716 können Sie uns telefonisch in der Geschäftsstelle erreichen oder auch eine Email an kiss@tsv-milbertshofen.de senden .

