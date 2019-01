Benjamin Pavard: Möglicherweise nächster FC Bayern Transfer!

Der 22-jährige Stuttgart-Verteidiger steht Gerüchten zur Folge schon seit geraumer Zeit bei den Bayern auf der Transferliste.

Update:

Diese Gerüchte wurden zuletzt von Bayern-Präsident Uli Hoeneß bestätigt. Der Haken an der Sache ist nur, dass Pavard noch bis 2021 beim VfB unter Vertrag steht. Allerdings dürfte er wohl für rund 35 Millionen Euro zumwechseln. Ob der Transfer noch in Naher Zukunft durchgeführt wird ist jedoch fraglich. Das Potenzial hat der junge Verteidiger definitiv. Dies bestätigt auch sein aktueller Trainer Markus Weinzierl. Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Entscheidung beachtet werden muss, ist die Spielzeit. Denn bei Bayern wird Benjamin Pavard nicht ansatzweise so häufig und lang spielen, wie er es gerade bei Stuttgart gewohnt ist. Doch ob der Wechsel wirklich zustande kommt ist noch fraglich.Aus dem geplanten Wechsel wird so schnell nichts werden. Denn der französische Nationalspieler Benjamin Pavard erlitt , als er gegen Borussia Mönchengladbach spielte, einen Muskelbündelriss. Damit fällt er erst einmal aus. Deshalb wird sich auch ein möglicher Wechsel zu Bayern München um weitere Wochen wenn nicht sogar Monate verschieben.(Quelle: onefootball.com