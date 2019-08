Benefizlauf Move4Life | 14.09.2019 Olympia-Regattaanlage

Die Veranstaltung findet am 14.09.2019 auf der Olympia-Regatta Anlage in Oberschleißheim statt. Das Programm könnt Ihr hier unter https://www.mll.com/user_upload/downloads/veransta... durchlesen. Ihr könnt laufen, joggen, walken oder spazieren gehen. Eine Runde um die Ruderregatta beträgt 5,4km. Es gibt Läufe zu verschiedenen Zeitpunkten: Frühaufsteher-Lauf um 11 Uhr, Mittagsaufsteher-Lauf um 12 Uhr, Langschläger-Lauf um 13 Uhr. Neben den Läufen gibts noch zahlreiche andere Programme wie Shadwoboxer-, Strong by Zumba, HIITup sowie Yoga Workshops. Die Workshops kosten 5 Euro. Für den Lauf bezahlt ihr 15 Euro. Ein T-Shirt kann für 15 Euro gekauft werden.Für Spaß und Unterhaltung ist beim Move4Life ebenfalls gesorgt. Musik kommt von DJ Jondal. Es gibt zudem Kinderprogramme und leckeres Essen aus den Foodtrucks.Das MLL Münchner Leukämielabor ist einer der Hauptsponsoren von Move4Life. Der Betrag wird vom MLL gespendet. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet das MLL Münchner Leukämielabor 5 Euro, und zwar pro Teilnehmer. Das heißt: Für jede Runde um den 5,4km-langen See der Olympia-Regattaanlage fließen 27 Euro in die Torsten Haferlach Leukämiediagnostik Stiftung.Mehr Infos hier: https://keep-runnin.com/sportevent/move4life-benefizlauf-14-09-2019-fuer-einen-guten-zweck/