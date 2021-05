Anzeige

Bayern München ab sofort in der 4.Liga!

Bayern München hat auch heuer wieder die Bundesliga überlegen gewonnen. Zwar verpasste man die Wiederholung von Cupsieg und Championsleage Triumph, doch in Summe kann man beim deutschen Champion zufrieden reüssieren.



Doch am letzten Spieltag gab es noch sehr unerfreuliches für den Traditionsclub. Die zweite Mannschaft von Bayern München steigt nämlich aus der dritten Liga ab und ist ab nächster Saison nur noch viertklassig. In der letzten Runde verloren die Münchner mit 0:1 gegen den Hallescher FC.

