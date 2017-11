Tag der offenen Tür 24.11.2017

Der Schulverbund der EMILE Montessorischulen München Südost in Neubiberg lädt Schüler, Eltern und alle Interessierten herzlich zum Tag der offenen Tür am Freitag, 24.November 2017 von 16.00 bis 19.00 Uhr ein.Der Schulverbund besteht aus Grundschule, Mittelschule und einer Fachoberschule und führt bis zum Fachabitur. Ein Team aus Lehrern, Schülern und Eltern steht für Fragen bereit und stellt Pädagogik und Schulalltag vor. Ein buntes Programm mit Musik, Theater und Präsentationen aus aktuellen Projekten geben Einblicke in das Schulleben. Mitmachstationen, Spielecken und viele Angebote laden zum Ausprobieren ein. Schulküche und Cafes sorgen für das leibliche Wohl.Ort: Arastraße 2, 85579 NeubibergWeitere Infos: www.emile-montessori.de