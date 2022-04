Rechtliche Betreuung im Ehrenamt

Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V. sucht Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich als rechtliche BetreuerInnen engagieren wollen.



Zur Vorbereitung auf diese abwechslungsreiche Aufgabe bietet der Betreuungsverein eine Einführungsveranstaltung an. Dabei können Menschen die bereits als ehrenamtliche Betreuer*innen tätig sind sowie an der ehrenamtlichen Betreuung interessiere BürgerInnen teilnehmen.



Die Schulung ist als zweiteilige Veranstaltung konzipiert, baut aufeinander auf und ist kostenlos. Es können nur beide Teile besucht werden. Die Schulung wird über Zoom stattfinden.



Nach Anmeldung und Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung E-Mail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting.



Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail oder telefonisch notwendig.



Termine April 2022

Freitag, 29.04.2022 von 15:00- 19:00 Uhr (1 Teil)

Samstag, 30.04.2022 von 10:00 – 15:00 Uhr (2 Teil)



Veranstalter:

H-TEAM e.V. Betreuungsverein

Plinganserstraße 19

81369 München

089/ 747 36 20

info@h-team-ev.de

www.h-team-ev.de