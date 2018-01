Montessori bis zum Abitur - Infoabend 17.Januar 2018

Infoabend Grundschule - Herzliche Einladung:Donnerstag 17.Januar 2018Emile Montessori-Schulverein München SüdostEltern und Interessierte, die sich über die Aufnahme eines Kindes zum September 2018 in die Grundschule der Emile Montessorischule München Südost informieren möchten, sind herzlich zum Infoabend eingeladen.Mit den Klassen 1 bis 12 haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, den Bildungsweg bis zum Abitur fortzusetzen. Der Schulverbund besteht aus einer Grundschule, einer Mittelschule, sowie einer Fachoberschule.Am Infoabend werden Pädagogik und Lehrerteam vorgestellt, sowie Einblicke in den Schulalltag an einer Montessorischule gegeben. Nach einem allgemeinen Vortrag besteht Gelegenheit für Fragen und persönliche Gespräche. Weitere Infos: www.emile-montessori.de