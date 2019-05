DFB Pokal Finale richtig genießen

Das DFB Pokalfinale gehört zweifelsfrei zu den größten Highlights jeder Fußballsaison. Seit 1985 bietet das Berliner Olympiastadion die passende Kulisse für das Endspiel.





Gute Vorbereitung ist alles



Qualität auf dem Platz und im Wohnzimmer

Die Karten sind rar und nicht nur in den Fanlagern der rivalsierenden Teilnehmer heiß begehrt. Fans, die das Spiel des Jahres von zuhause aus verfolgen, können mit einigen Tricks sicherstellen, auch auf der heimischen Couch Spannung pur zu erleben.Mit ein wenig Einsatz lässt sich das heimische Wohnzimmer zum perfekten Ort für einen spannenden Fußballabend herrichten. Sie favorisieren eines der antretenden Teams ? In diesem Fall ist eine entsprechende Dekoration Pflicht! Dank gut ausgestatteter Fanshops können Sie ein authentisches Stadionfeeling in Ihre Wohnung zaubern. Vereinswimpel, Schals ihres Teams und Accessoires wie besondere Gläser, entsprechende Couchkissen oder gar passende Poster an der Wand sorgen für eine besondere Atmosphäre.Was für Ihr Wohnzimmer gilt, trifft natürlich auch auf Ihre Freunde und Sie zu: Schlüpfen Sie in das Trikot Ihrer Stars und nehmen Sie vom Sofa aus an den Schalparaden im Stadion teil!Sorgen Sie unbedingt auch dafür, dass für Ihre Gäste entsprechende Outfits bereit liegen. So wird selbst aus dem ein oder anderen Fußballmuffel schnell ein passionierter Fan.Um einen gelungenen Finalabend zu zelebrieren, darf die passende Verpflegung nicht fehlen. Wer es exquisit mag, kann seinen Gästen Champagner und Schnittchen servieren und damit das besondere Flair der VIP-Logen transportieren.Sie bevorzugen das Fankurven-Feeling? In diesem Fall liegen Sie mit den Stadionklassikerndefinitiv richtig! Während der Übertragung eignen sich natürlich sämtliche Knabbereien - besonders im etwaigen Elfmeterschießen ist die Spannung so erträglicher.Während die Stars im Berliner Olympiastadion alles für den Sieg ihrer Mannschaft geben, können Sie es sich auf Ihrer Couch gemütlich machen. Anders als der Großteil der Bundesligapartien wird das DFB-Pokalfinale frei empfänglich in der ARD ausgestrahlt - beste Voraussetzung um einen spannenden Fußballabend unter Freunden zu verbringen. Besonders genussvoll kann das Spiel auf einer großflächigen Leinwand verfolgt werden.Der Einsatz eines Beamers ist relativ unkompliziert und ermöglicht allen Anwesenden optimale Sicht auf die Geschehnisse. So gehen Sie sicher, keine entscheidende Szene zu verpassen, wenn einer Ihrer Gäste am TV vorbeigeht. Sie sind zwar Fußballexperte, wissen aber nicht, welcher Beamer gut und günstig ist? Umfangreichen Testberichte geben interessante Eindrücke und erleichtern mitunter die Kaufentscheidung.Was für den Bundesliga-Transfermarkt gilt, lässt sich ohne Weiteres auf die heimische Multimedia-Ausstattung übertragen: In den meisten Fällen zahlt sich eine im Voraus getätigte Investition aus. Ihre Freunde werden dankbar sein, es sich auf Ihrem Sofa bequem machen zu können, statt die weite Reise zum Endspiel auf sich nehmen zu müssen.Wenn der Kapitän Ihrer Mannschaft dank großer Leinwand in Lebensgröße den gewonnenen Pokal in die Berliner Abendluft stemmt, ist Ihr Finalabend perfekt!