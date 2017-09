Deutschlandweit nur 23 kostenlose Girokonten

Es ist ratsam, das Kleingedruckte im Preis-Leistungsverzeichnis nicht zu ignorieren. Ansonsten fallen schnell Kosten für die EC- und Kreditkarte, Überweisungen oder die Anforderung von TAN-Codes an. Auch der Dispozins bewegt sich meist im zweistelligen Bereich. Banken locken ihre Kunden nämlich mit vermeintlich kostenlosen Girokonten. Aber Vorsicht: Meist handelt es sich nur um ein Konto ohne Kontoführungsgebühr , doch für Extra-Services muss der Kunde tief in die Tasche greifen.Die Stiftung Warentest hat kürzlich verschiedene Girokonten unter die Lupe genommen. Verglichen wurden 245 Kontomodelle von 110 Banken. Das Ergebnis spricht Bände: Nur 23 Girokonten sind tatsächlich kostenlos. Lediglich bei diesen 23 Konten muss nicht mit versteckten Kosten gerechnet werden. Noch letztes Jahr gab es immerhin 25 Angebote für kostenfeie Konten. Der Trend geht also hin zu Gebühren, die schnell zu zusätzlichen finanziellen Belastung für den Kontoinhaber werden können. Das vermeintlich kostenlose Girokonto wird so schnell zur Kostenfalle.Besitzt man bereits ein kostenpflichtiges Girokonto, lohnt sich in vielen Fällen ein Wechsel. Dieser gestaltet sich häufig als nicht ganz so aufwendig und komplex, wie vermutet und erspart auf lange Sicht Bares. Dank des 2016 erlassenen Zahlungskontengesetzes müssen die Banken den Kunden beim Kontowechsel unterstützen, die meisten Banken bieten mittlerweile sogar einen bequemen Kontowechsel-Service an. Auch die Mitnahme von Daueraufträgen oder Lastschriften ist so kein Problem. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Banken mit Gutschriften für ihre Girokonten werben. Diese einmaligen Zahlungen sollen Kunden anlocken, lohnen sich jedoch in den wenigsten Fällen.Es ist also Vorsicht geboten, wenn Banken mit „kostenlosen“ Girokonten werben. Diese sind vom Aussterben bedroht. Der Kunde ist in eigenem Interesse dazu aufgefordert, die Konditionen genau zu vergleichen.