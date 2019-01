Unmündige Bürger des Landkreises Neuburg an der Donau, Landratswahl

München : Brunnen |

Die Bürger im Landkreis Schrobenhausen werden via Schreiben der Gemeindebürgermeister schriftlich aufgefordert zur Wahl zu gehen.

Da aber Wahlberechtigtee mindestens 18 Jahre alt sein müssen und somit laut deutschem Recht volljährig sind- unterstellt man den Bürgern indirekt das Sie unmündig sind.Nachdem der ehemalige Landrat von Neuburg an der Donau, Roland Weigert ( Freie Wähler) in das Bayrische Staatsministerium gewechselt ist standen in dieser Region Landratswahlen an. Mit einem maßlos schlechten Ergebnis.Zur Wahl standen,Fridolin Gößl , CSU erhaltene Stimmen 41,7 %,Peter von der Grün, Freie Wähler, erhaltene Stimmen, 40,6 %Norbert Mages, die Grünen, erhaltene Stimmen, 7%Dr. Werner Widuckel, SDP, erhaltene Stimmen, 10,7 %(Quelle :Landkreis-Neuburg an der Donau)Die Bayr. Landttagspräsidentin der CSU, Ilse Aigner fand am Mittwoch 30.01.2019 den Weg nach Karlshuld, ebenso hat sich für Samstag 02.02.2019 der Bayr. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) angekündigt. Kein Wunder bei diesem eklatant schlechten Wahlergebnis.Auch die Bürgermeister der Regionen wenden sich per direkten Schreiben an die Bürger.Ob dadurch das Wahlergebnis besser wird kann bezweifelt werden.Wenn nur zwei " Bruder" Parteien zur Auswahl stehen hat sich für viele Wähler das Ergebnis bereits erledigt. Viele Wahlberechtigte kennen weder den einen noch den anderen Kandidaten.Bis in die hinterste Ecke aufgestellte große Profilplakate ändern daran auch nichts.Bürgernähe und Analyse der schlechten Wahlergebnisse ( O-Ton Markus Söder, mdL CSU, nach dem schlechten Wahlergebnis bei der Landtagswahl ) sehen anders aus.gb