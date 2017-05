Anzeige

Offener Brief an Angela Merkel: Alle Soldaten unter Generalverdacht nicht stellen!

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

ich wie alle deutschen Bürger halte es für meine Pflicht, am politischen Leben meines Landes teilzunehmen. Ich tue dies mit diesem offenen Brief zur Lösung des augenblicklichen Problems, das in der Bundeswehr entstanden ist.

Grund für meinen Aufruf an Sie sind die Beschuldigungen des rechten Extremismus, die gegen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr immer häufiger erheben werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass diese Beschuldigungen einen wissentlich falschen Charakter tragen, wie es aus den privaten Briefen der Soldaten an mir folgt. Die Offiziere der Bundeswehr tun ihre Pflicht ordentlich und leisten ihren Dienst in Ehren. Die Ermittlungen, die der Militärische Abschirmdienst (MAD) gegen mehrere Soldaten eingeleitet hat, erinnert an eine Hexenjagd.

Es entsteht mehr und mehr der Eindruck, dass die zahlreichen Solidaritätsbekundungen gegenüber den Bundeswehrangehörigen, die Sie und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen öffentlich aussprechen, nur Heuchelei sind. Heute sind die Soldaten der Bundeswehr des legitimen Rechtes beraubt, ihre Meinung offen zu äußern. Als ein hervorragendes Beispiel dient das Strafverfahren gegen die Gruppe der Stabsoffiziere des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr in Euskirchen, die sich kritische Bemerkungen über die Bundesverteidigungsministerin erlaubt haben.

In den letzten Tagen wird es klar, dass Sie die Bundeswehr für bestimmte politische Zwecke ausnutzen und zwar dafür, um den Sieg der CDU bei der Bundestagswahl zu sichern. Das sogenannte Phänomen Rechtsextremismus in der Bundeswehr ist durchaus ausgeklügelt und demonstriert den Vertrauensbruch zwischen der Staatsführung und der Truppe.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, im Namen der 200 000 Bundeswehrsoldaten bitte ich Sie, die Säuberungen in der Truppe zu stoppen und mit der Verhöhnung der Ehre der deutschen Offiziere aufzuhören.

Mit freundlichen Grüßen

Generalleutnant Jörg Vollmer

Gefällt mir