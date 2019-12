Neues von der V-Partei³

Neuwahl des Bezirksvorstandes

Gemeinsame Liste mit der Tierschutzpartei



Veggie World

Unterschriften für die Stadtratswahl

Am 20.09.2019 trafen sich Mitglieder der V-Partei³ im Münchner Eine-Welt-Haus, um einen neuen Bezirksvorstand Oberbayern zu wählen.Bei schönstem Wetter und selbst mitgebrachten veganen Snacks wurde zunächst die Tagesordnung verlesen.Danach gab es eine kurze Vorstellung der KandidatInnen, und dann schritt man zur Wahl.Das Ergebnis ist vielversprechend, eine gemischte Gruppe, die voll Tatendrang ihre Aufgaben übernehmen wird.Gewählt wurde wie folgt:Denis Spendel- Vorsitzender -Daniela Fiegel- Stellvertretende Vorsitzende & Social Media -Till Arnold- Stellvertretender Vorsitzender -Lucia Sophie Fiegel- Protokollführerin -Cornelia Fiegel- Stellvertretende Protokollführerin -Finn Fischer- Presse-& JugendsprecherAngelika Selbmann- Stellvertretende Pressesprecherin -Andreas Naumann- Beisitzer -Zur Kommunalwahl in München am 20.03.2020 haben sich die V-Partei³ und die Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) zusammengeschlossen.Somit finden sich neben der Spitzenkandidatin der Tierschutzpartei, Kathrin Eva Schmid, auch Denis Spendel auf Listenplatz 8, Angelika Selbmann auf Listenplatz 10, Andreas Naumann auf 17 sowie Heinz Berberich als viertes unterstützendes Mitglied auf 29.Zu ersten gemeinsamen Gesprächen traf man sich auf Stammtischen und zuletzt auf der Veggieworld in München.Diese fand am 16./17.11.2019 statt. Von der Biokiste über Rucksäcke aus Autoschrott bis hin zu Küchengeräten, zahlreichen veganen Essensangeboten und Neuheiten hatten sowohl die Tierschutzpartei als auch die V-Partei³ einen Stand auf der Messe.Es gab gute Gespräche und Anregungen nicht nur zum Thema Veganismus, sondern auch anderen politischen Themen wie Bildung, öffentliche Verkehrsmittel und Wohnraum. An einer Pinnwand konnten die Besucher uns ihre Ideen und Vorschläge mitteilen.Unsere kostenlosen Lose wurden mit großer Begeisterung angenommen. Es gab neben vielen Kleingewinnen auch an beiden Tagen als Hauptgewinn eine einmonatige Tierpatenschaft zu gewinnen.Gerne möchten wir, die V-Partei³ auch kommendes Jahr wieder Teil dieser wachsenden Messe sein, welche schon dieses Jahr ca. 8.000 Besucher und 120 Aussteller zählte.Wir informierten unter anderem über das Thema Pelz und sammelten Spenden für den Lebenshof SchaZi (Schafe und Ziegen) und bedanken uns hier nochmals ganz herzlich bei den Spendern.Unsere nächste Herausforderung ist nun die anstehende Stadtratswahl in München.Damit die Tierschutzpartei hier antreten kann, benötigt sie in der Zeit vom 18.12.2019 bis 03.02.2020 1.000 sogenannte Unterstützungsunterschriften. Diese können die Münchner Bürger direkt in den Rathäusern abgeben. Das Wahlprogramm kann auf der Seite der Partei Mensch Umwelt Tierschutz eingesehen werden.Alle Informationen zur V-Partei³ finden Sie selbstverständlich auf unserer Seite genauso wie auf Facebook und Instagram.