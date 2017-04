Mit 67 Jahren, da hab ich einen Drang, mit 67 Jahren mach ich weiter weil`s kein anderer kann

Ich höre auf !

München : Brunnen | Horst Seehofer, Bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chefhat nach Rücksprache mit seinem Arzt und anschließendem stillen Genuss von Rotwein in seinem Zuhause beschlossen:Man kann sich noch erinnern, wie er vor vier Jahren vor der Presse mitteilteInnenminister Joachim Herrmann schickt er ins Rennen bei der BundestagswahlDer Bayrischer Finanzminister und ewiger Kronprinz: Markus Söder..bleibt weiterhin kurz angeleint.Ilse Aigner ( Bayr. Witschaftsministerin ) ist in der Öffentlichkeit fast nicht mehr wahrnehmbar.Sein heimlicher Favorit, Theodor zu Gutenberg, ihm stärkt er den Rücken...aber die Bürger wollen keinen Plagiat Doktor.Von einem Dilemma zum anderen, so kennen es die bayrischen Bürger.Oft rühmt sich Horst Seehofer, das Bayern (s)ein blühendes Wirtschaftsland ist.. das stimmt, aber...

Horst Seehofer ist ein Meister in der Rolle rückwärts

, ob es gut ist was er mittlerweile für Bayern angestoßen hat und weiter anstrebt , man kann es sich nicht wirklich vorstellen.Stromtrassen nicht mit uns! Windkrafträder nur mit Mindestabstand........somit werden die Stromkunden in Bayern viel Geld an Landwirte berappen müssen, damit Kabel unterirdisch verlegt werden können.Im Ländlichen Bereichen wachsen auf Betonierten Grünflächen, Lagerhallen, übergroße Supermärkte , bezahlbarer Wohnraum aber fehlt.Kleinbauern wurden großteils abgeschafft, dafür aber werden große Mastviehbauern gefördert.Das Gymnasuim hat er wieder um ein Jahr verlängert,Die Mütterrente die aus der Rentenkasse bezahlt eine große Idee von ihm durchgesetzt.Ein dritter Nationalpark den keiner will und braucht- wird kommen.Man möchte sich nicht vorstellen was der Mann von der Donau wieder ausbrütet, wenn er in Ingolstadt seinen Modelleisenbahn laufen lässt.gb