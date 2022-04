Great Place to Work: Straubinger HENRICHSEN Gruppe gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern

Für den Landeswettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022“ stellten sich deutsche Unternehmen aller Branchen und Größen freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur durch das Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Beschäftigten. Aus dem gesamten Teilnehmerfeld wurde die Liste der besten Arbeitgeber ermittelt, differenziert nach Unternehmensgröße.In der Kategorie „50-250 Beschäftigte“ wurden insgesamt 28 Unternehmen ausgezeichnet. Die HENRICHSEN Gruppe erreichte hier unter „Bayerns Besten Arbeitgebern 2022" Platz 5 (2020: 21). 41 Firmen wurden in der Kategorie „101-500 Beschäftigte“ ausgezeichnet, hier erzielte HENRICHSEN unter den "Besten Arbeitgebern ITK 2022" Platz 11 (2020: 28). In derselben Größenordnung (101-500) und der Kategorie "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022" platzierte sich die HENRICHSEN Gruppe unter insgesamt 33 Firmen auf Platz 11.Die Auszeichnungen in den drei Kategorien Deutschland, Bayern und ITK stehen für das besondere Engagement der HENRICHSEN-Gruppe bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen. Sie basieren auf anonymen und repräsentativen Befragungen der Beschäftigten der HENRICHSEN-Gruppe. Diese sollten sich dabei unter anderem zu ihrem Vertrauen in Führungskräfte, zu Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt und Identifikation mit dem Unternehmen äußern. Das Management wurde zudem im Rahmen eines Kultur-Audits nach speziellen Maßnahmen und Programmen zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur befragt. Die Ergebnisse beider Untersuchungen wurden im Verhältnis 3:1 gewichtet.Philip Piendl, Leiter Personal der HENRICHSEN Gruppe: „Die Auszeichnung in gleich drei Kategorien ist für uns eine abermalige Bestätigung kontinuierlicher und zielorientierter Personalarbeit. Ein exzellenter Arbeitgeber zu sein war und ist ein wichtiger Anspruch, um unsere Belegschaft an uns zu binden und attraktiv für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. Attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen zu bieten, ist für unsere Personalarbeit seit jeher die Maxime.“