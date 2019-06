Anzeige

Gedanken im Gedicht über eine warscheinliche CO-2 Steuer !

Die Bundesregierung denkt ja lauthals nach, n o c h eine Steuer zu erheben, diesmal auf den Ausstoss vom klimaschädlichen CO-2 Gas, in Correlation dazu ist der Solidaritätszuschlag immer noch vorhanden, wird nicht eingestellt, bislang, entgegen vieler vollmundiger Versprechungen, jeder denke sich sein eigen Teil dazu, ich sage folgendes :



Bürgerpolitik



Woher all die Euros hernehmen,

man und frau kann sie nur einmal ausgeben,

Männer und Frauen, besonders die Kinder,

wollen und sollen wirtschaftlich erhalten sein, haben hungrige Münder !

Das ist jetzt schon so viel schwer,

Armut, Hunger, Verzweiflung - Nein, keine Mär !



Denk ich an Deutschland bei Tag und bei Nacht,

so ward ich um die Ruh´gebracht

Politikgranden alle und zu Hauf, nehmen nur den ganz großen Lauf,

die Steuern anheben, das Leben mit Verve erschweren,

die Bürger werden sich ganz sicher wehren,

entzieht man Ihnen Hoffnung und Lebensgrund -

sie wählen nach links, sie wählen nach rechts,

sie fordern ein menschliches und soziales Gesetz !



Nicht mehr, aber auch nicht weniger,

sie zu brandmarken und auszugrenzen,

man kann es so tun, dabei sehr viele verletzen,

die Mitte hat Not und auch allergrößte Mühe,

Ihr Floss treibt hilflos, führungslos und sinkbar dahinne

wacht endlich auf, hört auf j e d e Stimme !!!



lieben Gruß an alle, die dieses lesen wollen sagt Maarit Midair, die Verfasserin dieser Zeilen, Urheberrecht liegt bei mir.

