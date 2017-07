Anzeige

Der US-Geheimdienst NSA weiß wirklich alles!

Tag der offenen Tür im Weißen Haus in Washington;



Ein kleiner Junge aus Deutschland, der mit seiner Mutter zu Besuch dort war und sich bis zum Präsidenten durchschummelte,

zupft Barak Obama am Ärmel und fragte:



„Sag mal, Onkel Obama, weshalb tut dein NSA-Geheimdienst meinen Papa in Deutschland immer abhören und ausspionieren?“



Der Präsident spricht kurz mit einem seiner neben ihm stehenden NSA-Mitarbeiter, der kurz weggeht - telefoniert..., dann zurück kommt und dem Präsidenten etwas ins Ohr flüstert.

Daraufhin geht der Präsident zu dem Kleinen und meint:



„Das ist nicht dein Papa!“

Gefällt mir