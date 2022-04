6 Hektar-OCHSEN- Kabarett Pfeffenhausen/ Nationale Wasserstoff (H2) Anlage

Vööööllig unauffällig stand in Zeitungen u. Käseblättchen Ingolstadt`s : Eine 12 MW- PV- Anlage solle den Strom liefern für die Elektrolyse-Anlage, um H2 zu gewinnen für das NATIONALE H2-Zentrum, (Aus 3 Teilen/ Orten) bestehend, eines in Duisburg, eines in X; , , eines in Pfeff,,;> >

II) Ich klärte viele in IN und Pfeffenhausen auf, wieviel Fläche 12 MW bei Strom aus PV bedeutet ! Nämlich, bei effektivsten (monokristallinen) Zellen immer noch 6 Hektar (60.000 m², sozusagen 8,5 Bundes-Liga-Fußball- Plätze --- und das obwohl ein einziges WINDRADL* -- mit Turmfuß-Durchmesser 19 m, sogar mehr Strom pro Jahr ergeben würden nämlich 11- 12,9 Mio kWh; Aus 6 ha kommen nur 10 Mio kWh/ Jahr; so langsam regten sich Bürger auf- Wie bitte ?

III) > > > > sich das Gras holen mit ihren langen Hälsen !

IV) Es bleibt also wie alles beim ALTEN -- OCHSEN bleiben OCHSEN --- so daß die paar Protestler nichts nützen - aber SÖDER u, die WINDKRAFT- GEGNER sagen können: Seht - wir haben doch Demokratie !

A) Das VOLK will lieber 106 Kohle- KW mit 20 km Rußschwaden und 5 Tonnen Quecksilber pro Jahr !

B) Und dem Volk sind 5 Tonnen Quecksilber (Hg) - (höchst hirntoxisch (!) -E G A L (!) -

C) Und dem Volk ist egal-- dass das EU- Leb.m.Inst. seit 5 Jahren warnt- man solle wegen dem Hg höchstens 2 x pro Woche Fisch essen !

Da Hg 13,6 mal schwerer ist, als Wasser, kommt es trotz hoher Schornsteine schnell runter auf Seen, Bäche, Flüsse u. Wiesen;

V) Die DEMOKRATIE fkt,. schlecht wegen dem IRRATIONALISMUS der Massen;

Es ist höchste Zeit, das Wahlrecht von Öko-Physik-Prüfungen abhängig zu machen!

Denn: Es ist 5 nach 12-

VI ) Trotzdem wollen auf dem Land nur 52 % WKA, die Städter zu 82 % -

die LANDLER wollen lieber 60.000 m² halb versiegelte Wiesen--- statt einen 19 m dicken Turm !

VII) Das beste politische System kann IRRATIONALISMUS nicht kompensieren !

VIII) Hoffnung macht nur die öko- idealistische Jugend- die noch k e i n PHYSIK- DIPLOM

hat ! Das ist doch erwähnenswert !

Wir müssen leider noch ein bißchen (15 Jahre)- warten- - zu lange (!) - das dann aber zum STOPPEN der ERD-ERWÄRMUNG zu spät ist !

IX ) Die EVOLITUIN wird diese -- und auch uns Gescheite - ENTSORGEN !

Die IRRATIONALISTEN, - die VERBISSENEN Kohle- u. AKW- Fanatiker ,, die CO"- LEUGNER -- müssen wir V OR H ER NOCH ZUR VERANTWORTUNG ZIEHEN -

obwohl es 5 nach 12 ist ! 3.4.2021 Alfred Röck







