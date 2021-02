Es ist ein strahlender Tag, die Sonne scheint, blauer Himmel und es ist richtig kalt.Die etwas wärmenden Sonnenstrahlen machen den Aufenthalt am Seeufer angenehmer.Eine wunderbare winterliche Idylle gleicht einem Bilderbuch. Und fast könnte man sich in eine Urlaubsstimmung hineinträumen. Es ist ein ganz anderer Urlaub mit schmückenden Eiszapfen an den Schirmen. Eine wunderbare Winter-Eiszeit am Ammersee.