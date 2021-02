Und wieder ist es ein zauberhafter, wunderschöner Tag am Ammersee. Die Eiskristalle glitzern und strahlen am Ufer des See´s. Prachtvolle Eisskulpturen mußt ich nicht lange suchen, denn ich wußte, wo ich sie finden konnte. Auch der Eiswächter gab sein Debüt im romantischen Sonnenuntergang.Was für eine wundervolle schöne Eiszeit im Februar 2021 am Ammersee.