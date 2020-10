Spaziergang in den Wald

Dazu der schöne Liedtext von Joseph von Eichendorff:Wer hat dich, du schöner Wald,aufgebaut so hochda droben?Wohl, dem Meister will loben,solang noch mein Stimm' erschallt,wohl, den Meister will ich loben,solang noch mein Stimm' erschallt.Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl,lebe wohl, lebe wohl, lebe wohldu schöner Wald!Lebe wohl, lebe wohl, du schöner Wald!Tief die Welt verworren schallt;oben einsam Rehe grasen,und wir ziehen fort und blasen,daß es tausendfach verhallt,und wir ziehen fort und blasen,daß es tausendfach verhallt.Lebe wohl, ...Was wir still gelobt im Wald,wollen's draußen ehrlich halten,ewig bleiben treu die Alten,bis das leetzte Lied verhallt,ewig bleiben treu die Alten,bis das letzte Lied verhallt.Lebe wohl, ...Schirm dich Gott,schirm dich Gott,du schöner Wald!