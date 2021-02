Ein wunderbarer, schöner, sonniger Wintertag lädt zum Spaziergang ein. Ein außergewöhnlicher Ort am Ammersee bringt eisige Schätze hervor.In der Abendsonne fängt das Eis, die Eiszapfen, die Eisskulpturen besonders schön zum strahlen an und spiegelt sich im ruhigen Ammersee wieder. Die Eiskunst der Natur ist etwas ganz einmaliges und auch besonderes. Oh du wunderbare winterliche Eiszeit.