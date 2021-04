So zeigt sich die Sonne in verschiedenen schönen Farbtöten bis hin zu einem schönen Rot.Wie in der Musik begann sie mit einem zarten Piano und steigert sich in ein Mezzoforte und endet schließlich im Finale mit einem Fortissimo und dann im Crescendo zum Mezzopiano.Und so endet nun dieser Tag 20. April 2021 wunderschön aber auch still und leise. "Denn am Ende war die Stille"