Im Herzen von München: Weedo eröffnet erste Cannabis Boutique

Neben den eigenen Marken wie HempCrew und mydarling findet man viele weitere Premiummarken in den Regalen. Bei allen Produkten setzt Weedo den Fokus auf eine hohe Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit.Mit der Eröffnung ihres ersten Stores legt Weedo den Grundstein für ihr Franchise Konzept, in dessen Rahmen weitere Hanf & CBD Shops in ganz Deutschland eröffnet werden sollen. Als Flagship Store kommt dem Laden in München eine besondere Bedeutung zu. Das kommt nicht von ungefähr: Mit Nadja Dondl, Philipp Ferrer, Jonas Grossmann und Stefan Röhrl besteht das Gründungsteam von Weedo aus drei waschechten Münchner Kindln (und einem Hansiaten). Mit der Hanf & CBD Boutique erschaffen sie eine Wohlfühloase inmitten des hektischen Treibens im hippen Glockenbachviertel. Hier soll sich jeder willkommen fühlen und einfach mal “durchatmen“ können. Und tatsächlich: wer die Hanf & CBD Boutique von Weedo betritt, der gelangt in einen hellen, lichtdurchfluteten Raum, dessen schlichtes, skandinavisches Design und die freundliche Farbgestaltung eine harmonische und beruhigende Atmosphäre erzeugen. Das Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt. Store Manager Yves Rögele und seine kompetenten Mitarbeiter sind um eine erstklassige Beratung bemüht, in deren Rahmen der Kunde umfangreiche Informationen zu CBD, Hanf und den Produkten erhält. Doch das ist noch nicht alles, was in der Hanf & CBD Boutique von Weedo geboten wird. Unter dem Motto „About Wellbeing“ sind hier verschiedene Veranstaltungen wie Yogastunden, Workshops, Kaminabende und Podiumsdiskussionen geplant.„Denn Cannabis kann so viel mehr als das, wofür es maßgeblich bekannt ist. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das enorme Potential der Pflanze den Menschen live vor Ort näher zu bringen“ so CEO und Mitgründer Philipp Ferrer.