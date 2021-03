Hintersee bei Berchtesgaden-Ramsau (Teil 4)letzter Teil

Der lange Rundgang um den Hintersee bot viele wunderbare Eindrücke. Die Felsen im See, die Felsenmassive, das von der Natur geprägte Ufer und die stimmungsvolle Landschaft einfach wunderbar. Selbst paar Eiszapfen waren noch zu sehen. Die von Moos bewachsenen Landfelsen, die Bäume, welche sich auf den Felsen festgewurzelt haben, die kräftigen Wurzeln, die zum Vorschein kommen und immer wieder der Blick auf den See mit seinem grünlichen Farbverlauf lassen den Ausflug unvergessen werden. All die vielen Eindrücke nimmt man mit und bleiben in schöner Erinnerung.