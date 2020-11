Alle leckeren Weintrauben für sie ganz alleine. Mit großem Genuss wird Weintraube füt Weintraube verspeist bis in die Abendstunden bei romantischem Laternenschein.Fräulein Amsel schaut noch nach ihrem Freund und würde alles mit ihm teilen, aber er treibt sich wohl schon wieder irgendwo herum. Wenn er wüßte was ihm da entgangen ist.So bleibt es ein Dinner for one.