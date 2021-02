Die Sonne und der Himmel ist noch leicht vom Saharastaub bedeckt und klart aber immer mehr auf. Der Ammersee wieder in einer romantischen Stille und schon bald beginnt die Blaue Stunde. Die Bade- und Bootshäuser malerisch schön im See sich spiegelnd.Ein wunderschöner Tag geht zu Ende am Ammersee, wo es sich so gut erholen lässt, und Körper und Seele wieder eine Balance bekommt.