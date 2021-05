Der Mai ist gekommen...

Der kalte Winter hat nun endgültig den Kamp gegen den Frühling verloren.Überall frische Triebe, Junge Blätter an den Bäumen, frabenprächtige Blüten an den Sträuchern. Auch die Schmetterlinge sind wieder auf der Suche nach Nektar.Ja, der Mai ist da und alles wächst und gedeit wunderbar. Ein frischer Mairegen macht das Grün schön farbig satt und die Tropfen zieren die Blätter.1. Komm, lieber Mai, und machedie Bäume wieder grün,und lass mir an dem Bachedie kleinen Veilchen blühn!Wie möcht ich doch so gerneein Veilchen wieder sehn!Ach, lieber Mai, wie gerneeinmal spazieren gehn!Und wer zum 1. Mai noch nicht herzlich gelacht hat, der schaut mal hier: