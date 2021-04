YOU - Eine Liebeserklärung von barlhow

Was gibt es Schöneres als seine Braut mit einem eigens geschriebenen Song zu überraschen?

Genau das hat barlhow gemacht, als er YOU seiner Frau zur Hochzeit schenkte. Zu Tränen gerührt hörte sie die musikalische Liebeserklärung, die er im Oktober 2020 erstmals im kleinen Kreis der Hochzeitsgesellschaft präsentierte. Und auch nach Wochen kompositorischer Entwicklung und Feinschliff im Studio singt der Singer-Songwriter aus ganzem Herzen diesen wunderbaren Song: diesmal für alle.Warum habe ich mich verliebt? Was bedeutet mir meine Partnerin?Einfühlsam und intensiv hebt der Song die Einzigartigkeit hervor, krönt die ganz große Liebe mit einer musikalischen Hommage. Natürlich perfekt für eine Hochzeit! Genauso aber für die Liebeserklärung in der der Zweisamkeit, den besonderen Augenblick, der unvergessen bleibt. Oder zum Träumen, als Vorfreude darauf, den richtigen Herzensmenschen zu finden.Barlhow ist Fans von Mittelalter-Events als der Barde von Kaltenberg bekannt, der vielseitige Künstler und Vocal-Coach verfügt gleichzeitig über ein reiches Pop-Repertoire.Unter Smart & Nett www.smart-und-nett-entertainment.de gibt es weitere Informationen und Soundproben.YOU ist die zweite Single aus dem kommenden Album. Das demnächst folgende gleichnamige Musikvideo produziert barlhow zusammen mit zahlreichen renommierten Hochzeitsdienstleistern.YOU (Single) Barlhow Digital 1,49 €EAN 3616553789537Erscheinungsdatum: 16. April 2021Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Wir sind offen für alle Genres und erweitern stetig unser Portfolio. Unsere Künstler stammen schwerpunktmäßig aus dem deutschen Raum, wir dehnen uns jedoch immer weiter international aus.Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für unsere Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.