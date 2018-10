München : Tollwood Sommerfestival |

„Jäger des verlorenen Satzes“ – Das Programm für Wortgeschrittene 2018/2019



Der Münchner Willy Astor ist Silbenfischer, Komödiantenmechaniker und ausgezeichneter Gitarrist. Im Herbst präsentiert der Kabarettist und Musiker sein neues Programm. Im Sommer 2019 kommt er damit auf das Tollwood Sommerfestival.



Willy Astor geht auf die Suche nach dem verlorenen Satz und taucht tief in die deutsche Sprache ein. Zu Tage bringt er alles, was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird: Subjekt, Objekt oder Glutamat? Alle Wortgeschrittenen dürfen sich auf eine Wortsgaudi freuen. Denn: „Wenn Humor, dann schon direkt vom Erzeuger“. Seine Geschichten kommen wie immer aus seinem Einfallsreich, ohne Ghostwriter. Echter Astor also.

Seine sinnlosen Geschichten erzählt er mit Tiefgang und Bedeutung, begleitet auf Gitarre und Piano. Es ist diese intelligente Albernheit, die den Ernst der Lage verhindert. Gerade in diesen Zeiten braucht die Welt lustige, ebenso wie nachdenkliche Geschichten eines nonkonformen Wortverdrehers.