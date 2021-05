Wie man einen Autoklaven richtig benutzt

Ein Autoklav ist ein Laborgerät, das sowohl von Privatpersonen als auch von Herstellern betrieben werden kann. Im Labor wird dieses Instrument verwendet, um gefährliche Mikroorganismen und andere zu sterilisieren. Sterilisation bedeutet die Zerstörung des Lebens von Mikroorganismen, einschließlich Sporen, Viren und anderen.Dieses Gerät muss regelmäßig überprüft werden, um zu wissen, ob es richtig funktioniert oder nicht. Wenn der Dampf nicht direkt mit den gefährlichen Materialien in Kontakt kommt, werden die Mikroorganismen durch den E10 Autoklav Bedienungsanleitung nicht zerstört. Um die Effektivität des Sterilisationsprozesses zu überprüfen, sollten Sie einen Vials-Test durchführen. Diese Qualitätskontrolle müssen Sie monatlich durchführen. Außerdem müssen Sie das Gerät regelmäßig reinigen, je nachdem, welches Sterilisiergut Sie autoklaviert haben.Alle Gegenstände, die sterilisiert werden sollen, müssen in die Schale gelegt werden. Das Tablett muss in der Lage sein, das Sterilisiergut vor Überkochen, Herunterfallen und Verschütten in die Kammer zu schützen. Stellen Sie sicher, dass die zu sterilisierenden Gegenstände autoklavierbar sind. Achten Sie besonders auf gefährliche Flüssigkeiten. Das Gefäß muss doppelt so groß sein wie die darin befindliche Flüssigkeit. Dies soll ein Verschütten verhindern, wenn die Flüssigkeit in der Kammer kocht. Die Verschlüsse müssen gelöst werden, um einen Bruch des Gefäßes zu verhindern. Sie müssen Abfälle in Autoklavensäcke und Schalen mit 5 ZollSeiten.Der Autoklav ist ein Instrument, das bei der Verwendung ein Risiko darstellt. Dieses Instrument erzeugt eine Menge Energie im Sterilisationsprozess. Es gibt viele Möglichkeiten der Verletzung, die dem Benutzer passieren kann. Um mögliche Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts zu vermeiden, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen.1. Tragen Sie Schürze, Handschuhe und Brille beim Umgang mit heißen Gefäßen.2. Vergessen Sie nicht, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie die Materialien aus der Kammer entfernen.3. Lassen Sie die Materialien abkühlen, bevor Sie sie aus dem Autoklaven-Sterilisator nehmen.4. Nehmen Sie die Materialien vorsichtig aus dem Autoklaven.Anfänger sollten sich mit der Funktionsweise des Autoklaven vertraut machen, bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen. Verschiedene Autoklaventypen haben möglicherweise unterschiedliche Anweisungen für die Verwendung. Auch wenn Sie ein professioneller Benutzer sind, müssen Sie die Anweisungen des Herstellers für den richtigen Gebrauch des Autoklaven lesen.