Werkstatt Kultur SWW - Maxi Pongratz

München : SWW Werkstatt Kultur |

Obergiesing. Am Mittwoch, 12. Februar 2020, ist Maxi Pongratz um 19.30 Uhr mit seinem neuen Solo-Programm im Casino der Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte am Roßtalerweg 2 zu Gast. Pongratz ist Akkordeonspieler, Texter, Liedschreiber und ein Kofelgschroa der ersten Stunde. Seit Anfang 2019 macht Kofelgschroa Pause und Maxi Pongratz ist seither allein in ganz Deutschland unterwegs.

Der Eintritt für das Konzert beträgt achtzehn, ermäßigt zwölf Euro. Platzreservierungen, auch online unter www.sww-muenchen.de, nimmt der Anrufbeantworter unter 089/69346-212 entgegen.