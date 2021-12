Wardruna & special guests Kalandra und Lindy-Fay Hella - Tollwood

In Zusammenarbeit mit By Norse Music spielt Wardruna unter dem Titel „Nordic Nights Summer Open Air Tour“ ausgewählte Konzerte in ganz Europa – und macht dabei erstmals auch auf Tollwood Station.Kalandra und Lindy-Fay Hella werden die Opening Acts für diese Sommer Open Air Tour sein!In dieser Konzertreihe steht auch das Wardruna-Album „Kvitravn“ (Weißer Rabe) im Fokus: Das Album setzt musikalisch ein, wo die Runaljod-Trilogie aufhörte und zeigt das musikalische Spektrum: traditionelle historische Instrumente kommen zum Einsatz, thematisch geht es um Natur und Animismus, die Weisheit und Bedeutung bestimmter Mythen.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de