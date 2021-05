Verständnis der Symptome von Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen

Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom kann auf drei Arten definiert werden - Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und eine Kombination aus beidem. Jeden Tag werden neue und bessere Behandlungsmethoden für die Aufmerksamkeitsdefizitstörung entwickelt. Aber vor der Behandlung steht der offensichtliche Schritt der Diagnose - und das kann die schwierigste Phase sein. Die Symptome der Aufmerksamkeitsdefizitstörung verstehen zu lernen, ist die erste Verteidigungslinie im Umgang mit dieser schwierigen Erkrankung.Die Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung äußern sich bei jedem Menschen anders. Ein Betroffener kann die Adhs Berufswahl zeigen, sich auf einfache Aufgaben zu konzentrieren, auf einfache Anweisungen zu hören oder sich lange genug zu konzentrieren, um ein Projekt abzuschließen; diese Symptome gelten als klassische Aufmerksamkeitsdefizitstörung.Andere zeigen eine übermäßige Hyperaktivität - die Unfähigkeit, still zu sitzen, zu warten, bis sie an der Reihe sind, ihre Gedanken zu ordnen oder impulsives Verhalten zu kontrollieren; dies werden als Anzeichen für eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung angesehen. In einigen Fällen können Betroffene sogar eine Kombination von Verhaltensweisen zeigen.Bei der Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung achten Mediziner darauf, dass mindestens acht von vierzehn möglichen Symptomen einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung vorhanden sind. Die von der medizinischen Gemeinschaft akzeptierten Richtlinien zu den Symptomen der Aufmerksamkeitsdefizitstörung dienen als Checkliste zur Bestimmung der vorherrschenden Verhaltensweisen.Wenn eine signifikante Anzahl von Symptomen der Aufmerksamkeitsdefizitstörung vorhanden ist, wird die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung gestellt. Erst dann kann eine angemessene Behandlung eingeleitet werden - einschließlich Therapie und wirksamer Medikamente.Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Arzt wegen Ihrer Verhaltensprobleme konsultieren sollten, stellen Sie selbst erste Nachforschungen über die Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung an. Das Internet ist eine riesige Quelle, um Anzeichen und Symptome zu finden, die auf eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung hindeuten können. Es gibt keinen Ersatz für das Eingreifen eines Arztes; wenn Ihre Nachforschungen also verblüffende Ergebnisse in Bezug auf ein Verhaltensmuster ergeben, sollten Sie sofort einen Termin mit einem Arzt vereinbaren.Obwohl es keine Heilung für die Aufmerksamkeitsdefizitstörung gibt, können die Symptome der Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit einer angemessenen und konsequenten Behandlung erfolgreich behandelt werden.