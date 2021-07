Tollwood Sommerfestival 2021: klein, bunt und sicher

München : Tollwood Sommerfestival |

Das Motto lautet „Ich will, weil ich kann, was ich muss. #KeinGradWeiter!“ und soll daran erinnern, dass jenseits von Corona eine weitere Herausforderung ihrer Bewältigung harrt: die Klimakrise.



Im Eingangsbereich erwartet euch eine künstlerische Weltpremiere: der WERTGIGANT des Objekt- und Aktionskünstlers HA Schult. HA Schult, Zeit seines Lebens Aktivist und Mahner gegen Umweltzerstörung und übermäßigen Konsum, setzt mit seiner Skulptur ein Zeichen für „Umwelt statt Unwelt“. Sein Credo lautet bis heute: „Nur die Kunst bewegt die Zeit.“



Am Aktionsort CHANGE möchten wir dazu inspirieren, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Lösungen für die Klimakrise zu unterstützen.



Das HoMaBiLe Bistro serviert seinen Gästen für verschiedenste Gerichte die “wahren Preise” und zeigt die Zusammenhänge zwischen (Lebensmittel-)Konsum und Umweltschäden auf.



In bester Tollwood Manier – jedoch ohne Zelte und ausschließlich open air – bieten wir Erlebnis bei freiem Eintritt: Eine „Urban Art Gallery“ in Kooperation mit MUCA, einen asiatisch anmutenden „Garten der fliegenden Wolken“ und viele kreative Walk-Acts & Performances.