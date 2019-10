Auf der Tollwood-Silvestergala mit der ungarischen Compagnie Recirquel und dem Eddy Miller Sextett wird das alte Jahr verabschiedet und bei Livemusik und einem 5-Gänge-Menü in Bio-Qualität in das Jahr 2020 hinein gefeiert.Mit „Paris de Nuit”, einer Show auf höchstem zirzensischen Niveau, versetzt die Nouveau Cirque-Compagnie Recirquel aus Ungarn das Publikum zurück in das nächtliche Paris der 1930er Jahre und stellt eine Vielzahl ihrer schillernden Charaktere – Künstler, Musen und Bohèmiens – vor. Mitten im turbulenten Treiben des dekadenten Paris werden sie mit atemberaubender Akrobatik, fulminanten Tanzeinlagen, bewegendem Gesang und erstklassiger Livemusik zum Leben erweckt.Begleitet wird der Gala-Abend von einem 5-Gänge-Menü in Bio-Qualität. Für den musikalischen Start in das Jahr 2020 sorgt das Eddy Miller Sextett mit einzigartigem Swing. Songs von Frank Sinatra oder Michael Bublé finden sich genauso im Repertoire von Eddy Miller wie Hits von Bruno Mars oder Gregory Porter. Auftritte im weltberühmten Pariser Louvre gehören zu seinen Referenzen sowie die regelmäßige Performance für die Bayerische Staatsregierung oder Konzerte in nationalen und internationalen Event-Locations. Teil des Sextetts ist die Münchnerin Shary Osman. Die Sängerin mit ägyptischen Wurzeln überzeugt mit Spielfreude und großem Gespür für die Stimmung ihres Publikums.Was könnte besser sein, als mit einer tollen Show, gutem Essen und mitreißender Musik in das neue Jahr zu starten?Das Ticket gilt auch als Eintrittskarte für die große Tollwood Silvesterparty.Weitere Infos und Tickets: www.tollwood.de