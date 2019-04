Theater Titanick: Alice on the Run (Eintritt frei!)

München : Tollwood Sommerfestival |

Die legendäre deutsche Aktions-Theatergruppe Titanick aus Münster und Leipzig holt Lewis Carrolls Kaninchenbau-Trip „Alice’s Adventures in Wonderland“ in die Gegenwart. Und liest die Fabel politisch ohne ihr den Zauber zu nehmen. „Alice on the Run“ ist eine spektakuläre Open-Air-Inszenierung, die Carrolls Geschichten als eine Welt voller verrückter Figuren beschreibt. Alice Reise durch fremde Orte und Situationen ist eine Metapher für all diejenigen, die in Zeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen, Hungersnöten oder auf Grund von politischen und religiösen Verfolgungen eine neue Heimat suchen müssen. Alice Haus wird jäh auseinandergerissen, ihr Freund das Kaninchen verschwindet. Alice verliert ihr Zuhause, ihre Heimat ist nur noch ein flüchtiger Ort. Auf ihrer Reise trifft sie zwar das wichtigste Personal des Originals, vom Kaninchen bis zur guten und bösen Königin, Alice wird aber auf ihrer Odyssee und Suche nach einem neuen Platz, den sie ihr Zuhause nennen kann, auch durch eine neu erfundene bunte und skurrile Welt geschickt, wie man sie nur in dieser Theaterform herbeizaubern kann – Alice in „Kafkaland“. Der Zuschauer ist stets mittendrin im Geschehen und wird so Teil der großen Bewegung, die Alice weiterfliehen oder endlich ankommen lassen wird. Das Theater Titanick zählt zu den bedeutendsten Open-Air-Theatercompagnien Europas und reiste mit seinen bildgewaltigen Platzinszenierungen um die ganze Welt. Im vergangenen Winter feierte „Alice on the Run“ auf einer Südamerika-Tournee große Erfolge.



„Eine überdimensionale Champagnerflasche, die explodiert, Schachfiguren, die plötzlich Krieg spielen … Das sind einige Special Effects, aus dem Titanick-Wunderland.“

Robert Schiller, Designer „Special Effects“, Theater Titanick